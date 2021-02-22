От коронавируса лечатся 1,5 тысячи югорчан

За последние сутки в Югре выявлен 131 случай новой коронавирусной инфекции в 21 муниципалитете. Больше всего заболевших зарегистрировано в Сургуте (19), Нижневартовске (17), Нефтеюганске и Ханты-Мансийске (по 15).

«На момент выявления у 111 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у 3 человек – бессимптомно», - сообщили в оперативном штабе региона.

По данным на 22 февраля, лечение от COVID-19 проходят 1 582 жителя округа. Состояние 72 пациентов тяжелое, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки излечились 140 человек, умерли – трое югорчан.