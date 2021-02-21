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За 2020 год югорские добровольцы нашли и спасли 17 человек

67 поисковых операций было проведено добровольцами за минувший год

За 2020 год югорские добровольцы нашли и спасли 17 человек
фото: ЛизаАлерт

За 2020 год добровольцы смогли найти и спасти 17 югорчан. Всего за указанный период было организовано 67 поисковых мероприятий. Об этом сообщило региональное отделение МЧС во время сбора, который прошел накануне, 20 февраля.

«Помощь добровольческих отрядов в поисковых операциях в природной среде, ликвидации пожаров, профилактической работе становится все более ощутимой. Добровольцы приняли участие в большинстве операций. Привлечение такой помощи позволяет проводить работы более эффективно и в разы увеличить шансы на выживание пропавших людей», – сообщили в пресс-службе МЧС округа.


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Сегодня в 15:01, просмотров: 91, комментариев: 0
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