67 поисковых операций было проведено добровольцами за минувший год

За 2020 год добровольцы смогли найти и спасти 17 югорчан. Всего за указанный период было организовано 67 поисковых мероприятий. Об этом сообщило региональное отделение МЧС во время сбора, который прошел накануне, 20 февраля.

«Помощь добровольческих отрядов в поисковых операциях в природной среде, ликвидации пожаров, профилактической работе становится все более ощутимой. Добровольцы приняли участие в большинстве операций. Привлечение такой помощи позволяет проводить работы более эффективно и в разы увеличить шансы на выживание пропавших людей», – сообщили в пресс-службе МЧС округа.