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В Югре будут допускать посетителей к осужденным, но при соблюдении особых мер

В колониях Югры вновь разрешены длительные и краткосрочные свидания

В Югре будут допускать посетителей к осужденным, но при соблюдении особых мер
фото: pixabay.com

В югорских исправительных колониях вновь разрешили длительные и краткосрочные свидания с осужденными. Однако из-за коронавируса посетителям придется соблюдать противокоронавирусные меры.

Таким образом, если родственники отбывающих наказание допущены до краткосрочного свидания, им необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты – маску и перчатки – и соблюдать социальную дистанцию. Если встреча длительная, посетители должны иметь при себе заключение с отрицательным результатом на COVID-19, справку об эпидокружении или подтверждение о наличии иммунитета давностью не более трех дней.

«На свидания не допускаются посетители с видимыми признаками острого респираторного заболевания или повышенной температурой тела. При входе в учреждение организован входной контроль за состоянием здоровья посетителей с замером температуры тела», – прокомментировали в пресс-службе регионального УФСИН.


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21 февраля в 12:44, просмотров: 1755, комментариев: 0
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