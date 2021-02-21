Накануне коронавирус унес жизни двух жителей ХМАО

Два пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончались накануне в Югре. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 727 человек. Информацию об этом сообщили региональном оперштабе.

Напомним, что за сутки выявили 129 новых случаев заражения. Состояние 74 пациентов тяжелое, 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 132 человека, за весь период пандемии – 48 290 югорчан.

Больше всего заболевших обнаружили в Сургуте, Нижневартовске и Урае. Меньше всего – в Сургутском и Ханты-Мансийском районах.