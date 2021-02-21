В ХМАО 129 местных жителей накануне заболели коронавирусом

В Югре за сутки выявили 129 заболевших коронавирусом местных жителей. Таким образом, за всю пандемию 50 611 человек оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах округа:

Сургут – 20;

Нижневартовск – 16;

Урай – 11;

Советский район – 11;

Ханты-Мансийск – 10;

Мегион – 8;

Когалым – 7;

Нефтеюганск – 7;

Октябрьский район – 6;

Нягань – 5;

Югорск – 5;

Нефтеюганский район – 5;

Радужный – 4;

Пыть-Ях – 4;

Покачи – 3;

Белоярский район – 3;

Сургутский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

«На момент выявления у 110 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у одного человека – бессимптомно. Контакт установлен в 125 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 74 пациентов тяжелое, 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.