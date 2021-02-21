В ХМАО 129 местных жителей накануне заболели коронавирусом

В Югре за сутки выявили 129 заболевших коронавирусом местных жителей. Таким образом, за всю пандемию 50 611 человек оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах округа:
- Сургут – 20;
- Нижневартовск – 16;
- Урай – 11;
- Советский район – 11;
- Ханты-Мансийск – 10;
- Мегион – 8;
- Когалым – 7;
- Нефтеюганск – 7;
- Октябрьский район – 6;
- Нягань – 5;
- Югорск – 5;
- Нефтеюганский район – 5;
- Радужный – 4;
- Пыть-Ях – 4;
- Покачи – 3;
- Белоярский район – 3;
- Сургутский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
«На момент выявления у 110 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у одного человека – бессимптомно. Контакт установлен в 125 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 74 пациентов тяжелое, 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.