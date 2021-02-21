Врачи ОКД за год посетят 10 городов Югры

10 городов Югры в 2021 году посетит мобильная бригада окружного кардиодиспансера. Всего планируется совершить 54 выезда – это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что медицинскую помощь получат жители Радужного, Нижневартовска, Нефтеюганска, Покачей, Мегиона, Излучинска, Пыть-Яха, Лянтора, Лангепаса и Нижнесортымского.

«Отработанный алгоритм взаимодействия специалистов окружного кардиологического диспансера с коллегами из других территорий региона, способствует повышению доступности специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пациенты, которых мы консультируем, получают комплексное медицинское сопровождение, как в условиях стационара, так и амбулаторно», – отметила главный врач окружного Кардиодиспансера Ирина Урванцева.