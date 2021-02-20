Главой ОМВД Сургутского района стал полиции Юрий Сероштан

В подразделениях УМВД Югры продолжаются кадровые перестановки. В субботу, 20 февраля, глава окружного ведомства Дамир Сатретдинов в режиме видеоконференцсвязи представил двух новых руководителей в территориальных отделах.

Начальником ОМВД по Сургутскому району назначен бывший заместителя начальника – начальник полиции УМВД России по Сургуту Юрий Сероштан. Возглавлять ОМВД России по Когалыму теперь будет подполковник полиции Александр Воробьев, который ранее занимал должность начальника отдела полиции № 4 с дислокацией в пгт. Фёдоровский (Сургутский район).