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Праздничные выходные в Югре будут особенно морозными

Синоптики оповещают жителей Югры о наступающих холодах

Праздничные выходные в Югре будут особенно морозными
фото: pixabay.com

Синоптики все праздничные выходные ожидают на территории Югры сильное похолодание: по данным гидрометеорологического бюро, температура воздуха с 20 по 24 февраля будет ниже нормы на 15 и более градусов.

Стоит отметить, что в указанный период не будет сильного ветра или метели. Наоборот, как сообщает Гисметио, во время праздников будет спокойная погода, а 23 и 24 числа будет солнечно.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1.Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.

2. Постарайтесь выполнить всё возможное, чтобы не получить обморожения, если Вам все-таки придётся быть вне дома или квартиры.

3. Не выходите на мороз без тёплой одежды.

4. Не носите на морозе металлические украшения.

5. Если появилась неисправность в Вашей машине вдали от населённого пункта или в незнакомой для Вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону «112», ждать пока по дороге проедет другой автомобиль.

6. Необходимо укрыться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.

7. Если Вы обморозили себе часть тела: согрейте отмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите её в тёплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрете руку (ногу) насухо, наденьте перчатки (носки) и, по возможности обратитесь к врачу.


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Сегодня в 13:37, просмотров: 251, комментариев: 0
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