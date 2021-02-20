Житель Нижневартовска перевел деньги с телефона, который нашел в такси

В Нижневартовске вынесли приговор местному жителю. Мужчина получил уголовный срок за кражу денег с мобильного телефона.

В феврале 2019 года молодой человек в такси нашел телефон с приложением «Сбербанк онлайн». Устройство было разблокировано, чем злоумышленник и воспользовался. Предприимчивый югорчанин открыл приложение банка и перевел средства со счета, привязанного к телефону, на карту своей знакомой, притом последняя была не в курсе происходящего.

В результате преступных действий владелица телефона понесла «значительный материальный ущерб».

Суд взыскал с подсудимого возмещение украденных средств. Но этим наказание не ограничилось: теперь подсудимого ждет два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.