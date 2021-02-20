В ХМАО продолжают регистрировать летальные исходы от COVID-19

Три югорских пациента, проходившие лечение от коронавируса, скончались за сутки. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 725 человек. Информацию об этом подтвердили в местном оперштабе.

Напомним, что накануне выявили 127 новых случаев заражения. Состояние 76 пациентов тяжелое, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 143 человека, за весь период пандемии – 48 158 югорчан.

Больше всего заболевших обнаружили в Сургуте, Нижневартовске и Советском районе. Меньше всего – в Нижневартовском районе.