Более 50 тысяч жителей ХМАО за всю пандемию лечились от коронавируса

В Югре 127 местных жителей оказались заражены коронавирусом. За всю пандемию диагноз подтвердился у 50 482 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксировали в 127 муниципалитетах округа:

Сургут – 25;

Нижневартовск – 15;

Советский район – 14;

Когалым – 9;

Урай – 8;

Ханты-Мансийск – 7;

Мегион – 6;

Нягань – 6;

Покачи – 5;

Березовский район – 5;

Нефтеюганск – 4;

Югорск – 4;

Кондинский район – 4;

Ханты-Мансийский район – 4;

Октябрьский район – 3;

Сургутский район – 3;

Лангепас – 2;

Белоярский район – 2;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 96 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у одного человека – бессимптомно. Контакт установлен в 124 случаях. По трем контакты уточняются. Состояние 76 пациентов тяжелое, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – прокомментировали в оперштабе.