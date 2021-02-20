Более 50 тысяч жителей ХМАО за всю пандемию лечились от коронавируса

В Югре 127 местных жителей оказались заражены коронавирусом. За всю пандемию диагноз подтвердился у 50 482 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксировали в 127 муниципалитетах округа:
- Сургут – 25;
- Нижневартовск – 15;
- Советский район – 14;
- Когалым – 9;
- Урай – 8;
- Ханты-Мансийск – 7;
- Мегион – 6;
- Нягань – 6;
- Покачи – 5;
- Березовский район – 5;
- Нефтеюганск – 4;
- Югорск – 4;
- Кондинский район – 4;
- Ханты-Мансийский район – 4;
- Октябрьский район – 3;
- Сургутский район – 3;
- Лангепас – 2;
- Белоярский район – 2;
- Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 96 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у одного человека – бессимптомно. Контакт установлен в 124 случаях. По трем контакты уточняются. Состояние 76 пациентов тяжелое, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – прокомментировали в оперштабе.