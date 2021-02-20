В Югре мужчин приглашают на более высокую зарплату, чем женщин

Средняя заработная плата, на которую претендуют мужчины ХМАО, составляет 55 тысяч рублей – это на 15 тысяч рублей больше, чем зарплатные ожидания женщин. Такие исследования провел аналитический отдел hh.ru платформа по поиску работы и сотрудников.

Высокие ожидания проявляют мужчины в сфере высшего менеджмента: в среднем это 100 тысяч рублей у женщин- 60 тысяч рублей. Так же высокие предвкушения и в сфере добычи сырья, мужчины- 90 тысяч, женщины- 50 тысяч рублей. Более скромные запросы в профессиональных сферах «маркетинг, реклама, PR», здесь ожидания сильного пола варьируется в пределах 40 тысяч рублей, а у женщин 30 тысяч.

«При этом есть три профессиональные сферы, где мужчинам, как правило, предлагают доход меньше, чем женщинам. В Югре в сфере «Безопасность» мужчин чаще приглашают на зарплату в 35 тысяч рублей, а женщин – на 40 тысяч; в сфере «Бухгалтерия, финансы» мужчинам предлагают 30 тысяч, а женщинам – 32,5 тысячи рублей; в сфере «Искусство, медиа» мужчины могут рассчитывать 37,5 тысячи, а женщины – на 40 тысяч», - рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.