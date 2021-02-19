В ХМАО десять объектов для изоляции ковид-пациентов и восемь обсерваторов переведены в резерв

В Югре десять объектов для изоляции граждан, создаваемых в связи с распространением COVID-19, и восемь обсерваторов переведены в категорию резервных. Такие изменения в перечень внесло правительство региона, передает окружной департамент общественных и внешних связей.

«Учитывая динамику эпидемиологической ситуации в автономном округе – снижение роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, по согласованию с муниципальными образованиями на основании решения оперативного штаба принято это решение, согласованное с управлением Роспотребнадзора. Таким образом, ряд объектов, указанных в этих перечнях, переведены в категорию резервных», – пояснила губернатор Наталья Комарова.

Ранее сообщалось, что в округе действовали 17 изоляторов и 13 обсерваторов.

Сегодня от коронавируса в Югре лечатся 1 618 человек.