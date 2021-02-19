Югорчан, живущих в труднодоступных населенных пунктах, вакцинируют от коронавируса до наступления распутицы

В Югре проведут вакцинацию от коронавируса населения труднодоступных и отдаленных поселений до наступления распутицы. Соответствующее распоряжение принято правительством региона, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

«Важно организовать работу по вакцинопрофилактике населения труднодоступных и отдаленных местностей таким образом, чтобы решить задачу до наступления распутицы», – поручила губернатор Наталья Комарова.

В перечень труднодоступных населенных пунктов вошло 116 поселений Белоярского, Березовского, Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов.

Этим же документом утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в вакцинопрофилактике COVID-19. В списке 35 учреждений, одно из которых – частной формы собственности.