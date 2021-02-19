Югорчанина, выдававшего себя за безработного, наказали обязательными работами

Житель Радужного осужден по уголовной статье за мошенничество при получении выплат. Мужчина обратился в Радужнинский центр занятости населения, чтобы его признали безработным. После получения желанного статуса, он ежемесячно получал выплаты, как безработный. Однако после проверки выяснилось, что радужнинец все-таки устроился на работу, однако в Центр занятости населения об этом не сообщил.

Таким образом хитрый работяга получил более 37 тыс. рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело.

По иронии, в качестве наказания суд назначил мошеннику 280 часов обязательных работ. Незаконные выплаты он вернул в полном объеме.

Предприимчивые югорчане часто злоупотребляют помощью государства. Накануне siapress.ru писал о том, как сургутянка похитила более 4 миллионов рублей из казны администрации Сургутского района, завышая количество проданного мяса.