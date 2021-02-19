Власти Нефтеюганска не смогли обеспечить сирот положенным жильем

Администрация Нефтеюганаска «снизила» стоимость квадратного метра жилья в полтора раза. Из-за неправильных расчетов власти не смогли приобрести квартиры для нуждающихся в них сирот. Об этом сообщает Муксун со ссылкой на пресс-службу администрации Нефтеюганска.

По этой причине программу господдержки сирот выполнить в полной мере не удалось – освоено только 80%. Было приобретено всего 20 квартир. «На данный момент стоимость одного кв. м. жилья в Нефтеюганске составляет 80 тысяч рублей, тогда как муниципалитет готов заплатить только 55», – говорится в сообщении.

Отчет о потребности муниципалитета в социальном жилье и анализ его стоимости запросили нефтеюганские депутаты. Местный парламент также подключится к работе над перераспределением средств для закупки квартир.