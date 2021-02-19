16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9717   EUR  89,5427  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Нефтеюганские сироты не могут получить квартиры из-за ошибок властей в расчетах

Власти Нефтеюганска не смогли обеспечить сирот положенным жильем

Нефтеюганские сироты не могут получить квартиры из-за ошибок властей в расчетах
Фото: pixabay.com

Администрация Нефтеюганаска «снизила» стоимость квадратного метра жилья в полтора раза. Из-за неправильных расчетов власти не смогли приобрести квартиры для нуждающихся в них сирот. Об этом сообщает Муксун со ссылкой на пресс-службу администрации Нефтеюганска.

По этой причине программу господдержки сирот выполнить в полной мере не удалось – освоено только 80%. Было приобретено всего 20 квартир. «На данный момент стоимость одного кв. м. жилья в Нефтеюганске составляет 80 тысяч рублей, тогда как муниципалитет готов заплатить только 55», – говорится в сообщении.

Отчет о потребности муниципалитета в социальном жилье и анализ его стоимости запросили нефтеюганские депутаты. Местный парламент также подключится к работе над перераспределением средств для закупки квартир.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:45, просмотров: 63, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Врио начальника нижневартовской полиции уволен из-за нашумевшего «урока мужества» 2323
  2. Чем отличается газовый бензин от нефтяного? Сергей Иванов // ONLINE 19 февраля в 10.30 1908
  3. ​В Нижневартовске начинают строить новую дорогу 1862
  4. ​Поехали, или Что такое КСОТ? 1756
  5. Рустем Юсупов: «Мы должны сделать парк «За Саймой» таким, чтобы в будущем его приводили в пример наравне с Центральным парком в Нью-Йорке 1752
  6. ​Летом сургутянки смогут рожать в новом перинатальном центре 1343
  7. ​Дело о хищении 183 миллионов рублей экс-директорами ГСК «Югория» передают в суд 1287
  8. ​Главы Югры и Татарстана заступились за нефтяников 1274
  9. ​СурГПУ остался без аккредитации по направлению «экономика и управление» 1085
  10. ​«Югра-Экология» пересчитает размер «мусорной» оплаты для ханты-мансийцев 1055
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 19273
  2. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 9701
  3. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8361
  4. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 5594
  5. «Некуда девать золото»: Илья Варламов обнаружил в Сургуте квартиру в позолоте 4725
  6. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 4314
  7. ​В Нижневартовске готовят к открытию новую детскую поликлинику 3667
  8. Сергей Полукеев: «Не стоит запускать тему с концессией ГТС в обиход, пока мы не определимся: что мы от нее хотим» 3588
  9. Расчет снова окончен. На пост главы Сургута претендует 30 человек // СПИСОК 3478
  10. ​Сургутянин разгромил машину автохама 3156
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 19273
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13585
  3. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13019
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10765
  5. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10708
  6. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9825
  7. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 9701
  8. Юганцев напугали бутафорские трупы на помойке // ФОТОФАКТ 9647
  9. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 9631
  10. После столкновения Тойоты и Мерседеса пострадали два человека 9360

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика