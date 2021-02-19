Продовольственная инфляция в ХМАО достигла 6,3 процента

В январе 2021 года инфляция в Югре ускорилась на 0,3 п.п, до 4,2 процента. Произошло это из-за переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля и действия разовых факторов на отдельных рынках, объяснили эксперты ЦБ.

Продовольственная инфляция в январе по сравнению с декабрем увеличилась на 0,6 п.п., до 6,3 процента. Сильнее всего подорожали фрукты и овощи. Также ускорился рост цен на мясо и яйца. В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция выросла на 0,4 п.п., до 3,7 процента. Так, из-за изменения налогового повысился годовой темп прироста цен на бензин и дизельное топливо. Также подорожали иномарки, моющие и чистящие средства. Годовая инфляция в сфере услуг в январе по сравнению с декабрем уменьшилась на 0,4 п.п., до 2,4 процента.

Стоит отметить также, что годовая инфляция в ХМАО ниже , чем в УрФО и России в целом (4,6% и 5,2% соответственно).