В Югре более 700 человек скончались от COVID-19 за всю пандемию

Четыре жителя Югры, проходивших лечения от коронавируса, не смогли пережить пандемию. Таким образом, за весь период от COVID-19 умерли 722 человек. Информацию об этом огласили в оперштабе.

Напомним, что за сутки в округе выявили 135 новых случаев заражения. Состояние 78 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 163 человека, за весь период пандемии – 48 015 югорчан.

Больше всего зараженных обнаружили в Сургуте, Нижневартовске, Советском районе. Меньше всего – в Березовском, Кондинском, Сургутском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районе.