16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7755   EUR  88,8700  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре за сутки 135 человек заразились коронавирусом

Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 21 муниципалитете ХМАО

В Югре за сутки 135 человек заразились коронавирусом
фото: siapress.ru

В Югре за сутки обнаружили 135 новых заболевших коронавирусом. За всю пандемию диагноз подтвердился у 50 355 местных жителей. Об этом сообщает оперштаб.

Случаи заражения были зафиксированы в 21 муниципалитете округа:

  • Сургут – 26;
  • Нижневартовск – 20;
  • Советский район – 11;
  • Ханты-Мансийск – 10;
  • Урай – 9;
  • Мегион – 8;
  • Нефтеюганск – 8;
  • Нефтеюганский район – 8;
  • Когалым – 7;
  • Югорск – 7;
  • Нягань – 4;
  • Белоярский район – 3;
  • Октябрьский район – 3;
  • Покачи – 2;
  • Пыть-Ях – 2;
  • Радужный – 2;
  • Березовский район – 1;
  • Кондинский район – 1;
  • Нижневартовский район – 1;
  • Сургутский район – 1;
  • Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 91 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у шести человек – бессимптомно. Контакт установлен в 128 случаях. По семи контакты уточняются. Состояние 78 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:23, просмотров: 107, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Андрей Копайгора некогда действительно пользовался расположением губернатора и правительства Югры, но уже все растерял 2069
  2. Чем отличается газовый бензин от нефтяного? Сергей Иванов // ONLINE 19 февраля в 10.30 1808
  3. ​Поехали, или Что такое КСОТ? 1678
  4. ​В Нижневартовске начинают строить новую дорогу 1580
  5. Рустем Юсупов: «Мы должны сделать парк «За Саймой» таким, чтобы в будущем его приводили в пример наравне с Центральным парком в Нью-Йорке 1517
  6. ​В сургутском детсаду появилась «умная форточка» 1379
  7. ​Летом сургутянки смогут рожать в новом перинатальном центре 1216
  8. ​Дело о хищении 183 миллионов рублей экс-директорами ГСК «Югория» передают в суд 1146
  9. ​Главы Югры и Татарстана заступились за нефтяников 985
  10. Для детей коренных народов Севера в Сургутском районе открыли новую школу-детсад 979
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 18941
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12999
  3. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 9475
  4. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8353
  5. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 5531
  6. «Некуда девать золото»: Илья Варламов обнаружил в Сургуте квартиру в позолоте 4714
  7. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 4308
  8. ​В Нижневартовске готовят к открытию новую детскую поликлинику 3645
  9. Сергей Полукеев: «Не стоит запускать тему с концессией ГТС в обиход, пока мы не определимся: что мы от нее хотим» 3576
  10. Расчет снова окончен. На пост главы Сургута претендует 30 человек // СПИСОК 3464
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 18941
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13578
  3. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12999
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10761
  5. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10703
  6. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9821
  7. Юганцев напугали бутафорские трупы на помойке // ФОТОФАКТ 9605
  8. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 9591
  9. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 9475
  10. После столкновения Тойоты и Мерседеса пострадали два человека 9320

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика