Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 21 муниципалитете ХМАО

В Югре за сутки обнаружили 135 новых заболевших коронавирусом. За всю пандемию диагноз подтвердился у 50 355 местных жителей. Об этом сообщает оперштаб.

Случаи заражения были зафиксированы в 21 муниципалитете округа:

Сургут – 26;

Нижневартовск – 20;

Советский район – 11;

Ханты-Мансийск – 10;

Урай – 9;

Мегион – 8;

Нефтеюганск – 8;

Нефтеюганский район – 8;

Когалым – 7;

Югорск – 7;

Нягань – 4;

Белоярский район – 3;

Октябрьский район – 3;

Покачи – 2;

Пыть-Ях – 2;

Радужный – 2;

Березовский район – 1;

Кондинский район – 1;

Нижневартовский район – 1;

Сургутский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 91 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у шести человек – бессимптомно. Контакт установлен в 128 случаях. По семи контакты уточняются. Состояние 78 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.