Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 21 муниципалитете ХМАО

В Югре за сутки обнаружили 135 новых заболевших коронавирусом. За всю пандемию диагноз подтвердился у 50 355 местных жителей. Об этом сообщает оперштаб.
Случаи заражения были зафиксированы в 21 муниципалитете округа:
- Сургут – 26;
- Нижневартовск – 20;
- Советский район – 11;
- Ханты-Мансийск – 10;
- Урай – 9;
- Мегион – 8;
- Нефтеюганск – 8;
- Нефтеюганский район – 8;
- Когалым – 7;
- Югорск – 7;
- Нягань – 4;
- Белоярский район – 3;
- Октябрьский район – 3;
- Покачи – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Радужный – 2;
- Березовский район – 1;
- Кондинский район – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Сургутский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 91 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у шести человек – бессимптомно. Контакт установлен в 128 случаях. По семи контакты уточняются. Состояние 78 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.