Жительница Югры доверилась мошенникам и лишилась крупной суммы денег

Жительница Кондинского района лишилась двух миллионов рублей, доверившись мошенникам. Большая часть из них была взята в кредит «под диктовку». Никаких подозрений у югорчанки не возникло, потому как неизвестный, звонил с номера телефона дежурной части УМВД России по Югре и представился сотрудником полиции. Мужчина объяснил, что полиция проводит спецоперацию против мошенников, для установления каналов утечки персональных данных из банков. Разумеется, операция тайная, и разглашать детали женщине запретили.

Несколько дней югорчанке звонили мошенники и давали инструкции. В результате она перевела на «киви-счета» 800 тысяч рублей личных средств, затем оформила кредиты в двух банках на сумму более одного миллиона рублей и даже оплатила по ним страховые взносы. Обман женщина осознала, только когда «полицейские» перестали выходить на связь. Тогда она самостоятельно обратилась в дежурную часть МВД.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Принимаются меры к установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления», – уточнили в пресс-службе окружного ведомства.