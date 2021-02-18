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​Главы Югры и Татарстана заступились за нефтяников

Наталья Комарова и Рустам Минниханов попросили президента снизить налоговую нагрузку на нефтяные компании

​Главы Югры и Татарстана заступились за нефтяников
Фото: kremlin.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова и глава Татарстана Рустам Минниханов направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой снизить налоговую нагрузку на нефтяные компании. По их мнению, без стимулирующих мер инвестиционная привлекательность отрасли ухудшится, а значит значительно снизится добыча сырья.

«Авторы письма предлагают ввести специальные налоговые режимы для нерентабельных запасов, иначе через два-три года «темпы добычи нефти в традиционных провинциях значительно снизятся», - пишет «Коммерсант».

Поводом для письма стало крупнейшее за последнее годы повышение налоговой нагрузки на отрасль: были отменены льготы для добычи сверхвязкой нефти и для выработанных месторождений, а также пересмотры параметров налога на дополнительный доход. Эксперты, опрошенные изданиям, считают опасения глав регионов обоснованными. Также сообщается, что президент поручил рассмотреть поступившие предложения.

Сегодня инвестиции в разработку высоковыработанных месторождений в ХМАО составляют порядка 200 млрд рублей. В 2020 году в регионе было добыто 210,7 млн тонн нефти. Это на 11 процентов меньше, чем в 2019 году. Снижение добычи регистрировалось в округе с 2008-го по 2018 год. Тогда положительная динамика составила 0,5 процента.


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Сегодня в 22:11, просмотров: 158, комментариев: 2
Комментарии:
Плохой парень
не нравится
Сегодня в 22:31
Кто?)Баба Наташа указывает Путину?))))))))) Не смешите.
Флудер
не нравится
Сегодня в 23:12
Хочешь сделать кому-то хорошо? Сделай плохо, а потом верни, как было.
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