Наталья Комарова и Рустам Минниханов попросили президента снизить налоговую нагрузку на нефтяные компании

Губернатор Югры Наталья Комарова и глава Татарстана Рустам Минниханов направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой снизить налоговую нагрузку на нефтяные компании. По их мнению, без стимулирующих мер инвестиционная привлекательность отрасли ухудшится, а значит значительно снизится добыча сырья.

«Авторы письма предлагают ввести специальные налоговые режимы для нерентабельных запасов, иначе через два-три года «темпы добычи нефти в традиционных провинциях значительно снизятся», - пишет «Коммерсант».

Поводом для письма стало крупнейшее за последнее годы повышение налоговой нагрузки на отрасль: были отменены льготы для добычи сверхвязкой нефти и для выработанных месторождений, а также пересмотры параметров налога на дополнительный доход. Эксперты, опрошенные изданиям, считают опасения глав регионов обоснованными. Также сообщается, что президент поручил рассмотреть поступившие предложения.

Сегодня инвестиции в разработку высоковыработанных месторождений в ХМАО составляют порядка 200 млрд рублей. В 2020 году в регионе было добыто 210,7 млн тонн нефти. Это на 11 процентов меньше, чем в 2019 году. Снижение добычи регистрировалось в округе с 2008-го по 2018 год. Тогда положительная динамика составила 0,5 процента.