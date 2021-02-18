Расследование уголовного дела бывших директоров ГСК «Югория» завершено

Расследование уголовного дела по обвинению бывших генеральных директоров ОАО «Государственная страховая компания «Югория» Владимира Волкова и Алексея Семенихина завершено. Менеджеров обвиняют в растрате. Расследование вели в Главном следственном управлении СКР.

«Уголовное дело направлено заместителю Генерального прокурора Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи его в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Волкова и Семенихина обвиняют в том, что они, поочередно занимая пост гендиректора компании, учрежденного правительством Югры, заключали фиктивные договоры перестрахования. По версии следствия, таким способом они похитили 183 миллиона рублей. Органом следствия приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества обвиняемых, соразмерного причиненному ущербу.