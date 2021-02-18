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​Дело о хищении 183 миллионов рублей экс-директорами ГСК «Югория» передают в суд

Расследование уголовного дела бывших директоров ГСК «Югория» завершено

​Дело о хищении 183 миллионов рублей экс-директорами ГСК «Югория» передают в суд

Расследование уголовного дела по обвинению бывших генеральных директоров ОАО «Государственная страховая компания «Югория» Владимира Волкова и Алексея Семенихина завершено. Менеджеров обвиняют в растрате. Расследование вели в Главном следственном управлении СКР.

«Уголовное дело направлено заместителю Генерального прокурора Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи его в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Волкова и Семенихина обвиняют в том, что они, поочередно занимая пост гендиректора компании, учрежденного правительством Югры, заключали фиктивные договоры перестрахования. По версии следствия, таким способом они похитили 183 миллиона рублей. Органом следствия приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества обвиняемых, соразмерного причиненному ущербу.


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Сегодня в 20:55, просмотров: 266, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 22:20
В истории с ГСК «Югория» многое непонятно обывателю. Для чего Правительству ХМАО этот изначально непрофильный актив тащит на своих плечах. Этот непрофильный актив несёт социальную нагрузку? Нет. Страховой рынок это дело частников. Согласно ФЗ, как непрофильный актив, ГСК «Югория» включили в план приватизации ещё 2012 году. . Однако не числе первых. Первым на раздачу пошёл на аукцион ликвидный актив ОАО «Югрател» в Российском аукционном доме в СПб, за который боролась первая тройка операторов мобильной связи и «Ростелеком». Однако, «Ростелеком» ФАС отстранили от аукциона, как монополиста на рынке услуг связи в ХМАО. И ликвидный актив был продан одному из операторов мобильной связи. Бюджет пополнился деньгами. А ГСК «Югория» до 2018 года «причесывали», чтобы как-то продать с аукциона. И, вероятно, вкладывали бюджетные деньги в оздоровление компании. Хотя та же страховая компания «Альфастрахование» уже давно могла бы взять в ХМАО услуги медстрахования. Да и услуги ОСАГО и КАСКО и страхование имущества тоже. Это не забота региональных властей. Компания работала непрозрачном и в результате произошли доказанные следствием хищения денежных средств. Тут опять возникает вопрос. Почему, например, от жизненно- необходимых активов, таких как ГТС хотят избавится, отдав их в концессию? А почему убыточную страховую компанию держали под крышей региональной власти до последнего момента? В чем логика?

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