Три пациента из Югры скончались от коронавируса за сутки

Еще три пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончались в Югре. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 718 человек. Информацию об этом предоставили в оперативном штабе округа.

Напомним, что за день выявили 129 новых случаев заражения. Состояние 75 пациентов тяжелое, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 183 человека, за весь период пандемии – 47 852 югорчанина.

Больше всего случаев зафиксированы в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. Меньше всего – в Нягани, Урае и Белоярском районе.