Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 18 муниципалитетах Югры

В Югре за сутки зафиксировали 129 новых заболевших коронавирусом. Так, за всю пандемию у 50 220 местных жителей подтвердился диагноз. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 18 муниципалитетах региона:

Сургут – 25;

Нефтеюганск – 19;

Нижневартовск – 12;

Советский район – 12;

Когалым – 8;

Кондинский район – 8;

Октябрьский район – 8;

Ханты-Мансийск – 7;

Югорск – 6;

Пыть-Ях – 4;

Березовский район – 4;

Сургутский район – 4;

Ханты-Мансийский район – 4;

Мегион – 3;

Лангепас – 2;

Нягань – 1;

Урай – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 103 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у трех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 126 случаях. По трем контакты уточняются. Состояние 75 пациентов тяжелое, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.