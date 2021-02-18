Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 18 муниципалитетах Югры

В Югре за сутки зафиксировали 129 новых заболевших коронавирусом. Так, за всю пандемию у 50 220 местных жителей подтвердился диагноз. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 18 муниципалитетах региона:
- Сургут – 25;
- Нефтеюганск – 19;
- Нижневартовск – 12;
- Советский район – 12;
- Когалым – 8;
- Кондинский район – 8;
- Октябрьский район – 8;
- Ханты-Мансийск – 7;
- Югорск – 6;
- Пыть-Ях – 4;
- Березовский район – 4;
- Сургутский район – 4;
- Ханты-Мансийский район – 4;
- Мегион – 3;
- Лангепас – 2;
- Нягань – 1;
- Урай – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 103 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у трех человек – бессимптомно. Контакт установлен в 126 случаях. По трем контакты уточняются. Состояние 75 пациентов тяжелое, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.