День оленевода смогут отметить только жители Сургутского района

Традиционный праздник День оленевода в Сургутском районе смогут отметить только местные жители. Такое решение принял оргкомитет, опираясь на данные по ситуации с коронавирусом. Ранее siapress.ruсообщал о том, что праздник с 50-летней историей был под угрозой срыва из-за коронавирусных ограничений. Также предполагалось, что мероприятие пройдет без зрителей. Кроме того, сократится и сама программа мероприятий. Останутся гонки на оленьих упряжках, бег в этнической одежде коренных малочисленных народов Севера и национальная борьба.

Слет охотников, рыбаков и оленеводов по традиции состоится в деревне Русскинской 20 марта. Кроме того, праздник в 2021 году заглянет и в другие поселения. 13 марта национальные гуляния пройдут в Нижнесортымском и Тром-Агане.