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​Чужих не берем: День оленевода в Сургутском районе пройдет только для местных

День оленевода смогут отметить только жители Сургутского района

​Чужих не берем: День оленевода в Сургутском районе пройдет только для местных
Фото: администрация Сургутского района

Традиционный праздник День оленевода в Сургутском районе смогут отметить только местные жители. Такое решение принял оргкомитет, опираясь на данные по ситуации с коронавирусом. Ранее siapress.ruсообщал о том, что праздник с 50-летней историей был под угрозой срыва из-за коронавирусных ограничений. Также предполагалось, что мероприятие пройдет без зрителей. Кроме того, сократится и сама программа мероприятий. Останутся гонки на оленьих упряжках, бег в этнической одежде коренных малочисленных народов Севера и национальная борьба.

Слет охотников, рыбаков и оленеводов по традиции состоится в деревне Русскинской 20 марта. Кроме того, праздник в 2021 году заглянет и в другие поселения. 13 марта национальные гуляния пройдут в Нижнесортымском и Тром-Агане.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 208, комментариев: 0
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