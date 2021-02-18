16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7669   EUR  89,0809  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Наталья Комарова обсудила развитие Югры с Валентиной Матвиенко

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко

​Наталья Комарова обсудила развитие Югры с Валентиной Матвиенко
Фото: admhmao.ru

Социально-экономическое развитие Югры обсудила в ходе рабочей встречи губернатор ХМАО Наталья Комарова с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Так, по словам главы региона, несмотря на снижение объемов добычи нефти в Югре, «внутренний региональный продукт в четыре триллиона мы сформировали — достаточно большой показатель исходя из того, что мы наблюдаем в экономике в целом по стране».

Показатели дает работа предприятий, причем не только в нефтегазодобывающей сфере: «В отраслях, не связанных с нефтедобычей, наблюдается рост от 5 до 14 процентов», — отметила Комарова.

Также обсудили эпидемиологическую ситуацию в Югре — глава региона заявила о ее нормализации, снижении нагрузки на систему здравоохранения ХМАО, и о сокращении числа заболевших.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 10:44, просмотров: 230, комментариев: 1
Комментарии:
Мономах
не нравится
Сегодня в 12:01
Тетя Валя заберет нашу Зайку?! Нееет не хотиим!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 11641
  2. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 3082
  3. ​Сургутянин разгромил машину автохама 1923
  4. ​Наталья Комарова назвала выборщиков сургутского мэра 1886
  5. ​Второй сургутский мост через Обь возведут в районе ГРЭСовского водохранилища 1733
  6. Главный полицейский Югры оценит нижневартовский «урок мужества» 1368
  7. ​Назначен новый руководитель УФСИН по Югре 1368
  8. ​Зря не надели маски: депобраза и МВД завершили проверки «урока мужества» в Нижневартовске 1344
  9. ​В Нижневартовске задержали молодых людей, которые стреляли во дворе жилого дома ради веселья 1166
  10. ​ОМОН и дети 1150
  1. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12942
  2. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 11641
  3. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8178
  4. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 5375
  5. «Некуда девать золото»: Илья Варламов обнаружил в Сургуте квартиру в позолоте 4661
  6. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 4272
  7. Сожителя матери избитых в Сургуте детей подозревают в жестоком преступлении 4081
  8. Сергей Полукеев: «Не стоит запускать тему с концессией ГТС в обиход, пока мы не определимся: что мы от нее хотим» 3531
  9. Расчет снова окончен. На пост главы Сургута претендует 30 человек // СПИСОК 3359
  10. ​В Нижневартовске готовят к открытию новую детскую поликлинику 3246
  1. В Сургуте появится второй мост через Обь 13514
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12942
  3. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 11641
  4. ​Юганец закупился с украденной банковской карты с помощью бесконтактной оплаты 10739
  5. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10725
  6. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10658
  7. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9804
  8. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 9390
  9. Юганцев напугали бутафорские трупы на помойке // ФОТОФАКТ 9211
  10. После столкновения Тойоты и Мерседеса пострадали два человека 8927

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика