Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко

Социально-экономическое развитие Югры обсудила в ходе рабочей встречи губернатор ХМАО Наталья Комарова с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Так, по словам главы региона, несмотря на снижение объемов добычи нефти в Югре, «внутренний региональный продукт в четыре триллиона мы сформировали — достаточно большой показатель исходя из того, что мы наблюдаем в экономике в целом по стране».

Показатели дает работа предприятий, причем не только в нефтегазодобывающей сфере: «В отраслях, не связанных с нефтедобычей, наблюдается рост от 5 до 14 процентов», — отметила Комарова.

Также обсудили эпидемиологическую ситуацию в Югре — глава региона заявила о ее нормализации, снижении нагрузки на систему здравоохранения ХМАО, и о сокращении числа заболевших.