Югра подписала с «Газпром нефтью» допсоглашение о сотрудничестве

Фестиваль «Дух Огня» в этом году пройдет в Югре при поддержке «Газпром нефти». Дополнительное соглашение к генеральному соглашению о сотрудничестве с нефтяной компанией подписала Югра: подписи под документом поставили губернатор Наталья Комарова и председатель правления компании Александр Дюков.

«По дополнительному соглашению компания примет участие в реализации гуманитарных проектов в сфере науки, культуры и искусства, развития общественных объединений коренных малочисленных народов Севера», — написала губернатор в своем инстаграме.

Таким образом, к поддержке международного фестиваля кинематографических дебютов добавится финансовое участие нефтяников в социальных проектах, общественных объединений и т.д. Также «Газпром нефть» будет финансировать строительство и капремонт объектов в ряде районов округа и построит жилой дом в Ханты-Мансийске.

«Компания заинтересована в комплексном развитии Югры и в том, чтобы качество жизни здесь продолжало расти. Без этого мы не можем считать успешными свои инвестиционные и технологические проекты в регионе. «Газпром нефть» всегда следует принципу, что на территориях нашей деятельности должно быть комфортно не только работать, но и жить», — прокомментировал Александр Дюков.