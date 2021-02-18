16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7669   EUR  89,0809  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​«Газпром нефть» поддержит «Дух Огня» и построит дом в Ханты-Мансийске

Югра подписала с «Газпром нефтью» допсоглашение о сотрудничестве

​«Газпром нефть» поддержит «Дух Огня» и построит дом в Ханты-Мансийске
Фото: admhmao.ru

Фестиваль «Дух Огня» в этом году пройдет в Югре при поддержке «Газпром нефти». Дополнительное соглашение к генеральному соглашению о сотрудничестве с нефтяной компанией подписала Югра: подписи под документом поставили губернатор Наталья Комарова и председатель правления компании Александр Дюков.

«По дополнительному соглашению компания примет участие в реализации гуманитарных проектов в сфере науки, культуры и искусства, развития общественных объединений коренных малочисленных народов Севера», — написала губернатор в своем инстаграме.

Таким образом, к поддержке международного фестиваля кинематографических дебютов добавится финансовое участие нефтяников в социальных проектах, общественных объединений и т.д. Также «Газпром нефть» будет финансировать строительство и капремонт объектов в ряде районов округа и построит жилой дом в Ханты-Мансийске.

«Компания заинтересована в комплексном развитии Югры и в том, чтобы качество жизни здесь продолжало расти. Без этого мы не можем считать успешными свои инвестиционные и технологические проекты в регионе. «Газпром нефть» всегда следует принципу, что на территориях нашей деятельности должно быть комфортно не только работать, но и жить», — прокомментировал Александр Дюков.


нравится (11) не нравится (0)
Сегодня в 09:40, просмотров: 282, комментариев: 1
Комментарии:
Мономах
не нравится
Сегодня в 12:05
А почему ВСЕ качество жизни в Югре должно быть сосредоточено в Остяко-Вогульске? Миль пардон в Х-Мансийске?! Остальным муниципалитетам это уже не надо? Все витринку вылизываем?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 11640
  2. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 3082
  3. ​Сургутянин разгромил машину автохама 1923
  4. ​Наталья Комарова назвала выборщиков сургутского мэра 1886
  5. ​Второй сургутский мост через Обь возведут в районе ГРЭСовского водохранилища 1733
  6. Главный полицейский Югры оценит нижневартовский «урок мужества» 1368
  7. ​Назначен новый руководитель УФСИН по Югре 1368
  8. ​Зря не надели маски: депобраза и МВД завершили проверки «урока мужества» в Нижневартовске 1344
  9. ​В Нижневартовске задержали молодых людей, которые стреляли во дворе жилого дома ради веселья 1166
  10. ​ОМОН и дети 1150
  1. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12942
  2. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 11640
  3. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8178
  4. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 5375
  5. «Некуда девать золото»: Илья Варламов обнаружил в Сургуте квартиру в позолоте 4661
  6. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 4272
  7. Сожителя матери избитых в Сургуте детей подозревают в жестоком преступлении 4081
  8. Сергей Полукеев: «Не стоит запускать тему с концессией ГТС в обиход, пока мы не определимся: что мы от нее хотим» 3531
  9. Расчет снова окончен. На пост главы Сургута претендует 30 человек // СПИСОК 3359
  10. ​В Нижневартовске готовят к открытию новую детскую поликлинику 3246
  1. В Сургуте появится второй мост через Обь 13514
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12942
  3. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 11640
  4. ​Юганец закупился с украденной банковской карты с помощью бесконтактной оплаты 10739
  5. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10725
  6. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10658
  7. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9804
  8. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 9390
  9. Юганцев напугали бутафорские трупы на помойке // ФОТОФАКТ 9211
  10. После столкновения Тойоты и Мерседеса пострадали два человека 8927

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика