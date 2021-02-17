Новый начальник УФСИН Югры Александр Федоров переехал в округ с Алтая

Руководителем Управления работы федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Югры назначен полковник внутренней службы Александр Федоров. Ранее он работал в должности заместителя начальника УФСИН России по Алтайскому краю.

Накануне состоялась встреча нового руководителя ведомства с губернатором Югры Натальей Комаровой, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. Они обсудили программы профилактики правонарушений, занятости осужденных, а также создание условий адаптации освободившихся граждан.

«В автономном округе реализуются серьезные проекты, направленные на пользу осужденных, чтобы они в дальнейшем нашли себя в жизни. Приму все меры, чтобы служить на благо интересов Югры», - заверил Федоров.