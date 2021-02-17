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​Назначен новый руководитель УФСИН по Югре

Новый начальник УФСИН Югры Александр Федоров переехал в округ с Алтая

​Назначен новый руководитель УФСИН по Югре
Фото: admhmao.ru

Руководителем Управления работы федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Югры назначен полковник внутренней службы Александр Федоров. Ранее он работал в должности заместителя начальника УФСИН России по Алтайскому краю.

Накануне состоялась встреча нового руководителя ведомства с губернатором Югры Натальей Комаровой, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. Они обсудили программы профилактики правонарушений, занятости осужденных, а также создание условий адаптации освободившихся граждан.

«В автономном округе реализуются серьезные проекты, направленные на пользу осужденных, чтобы они в дальнейшем нашли себя в жизни. Приму все меры, чтобы служить на благо интересов Югры», - заверил Федоров.


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Сегодня в 14:55, просмотров: 435, комментариев: 0
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