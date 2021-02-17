За прошедшие сутки в автомобильных авариях в Югре пострадали три человека

Одной из основных причин ДТП в Югре остается превышение скорости. Так, пресс-служба ГИБДД по ХМАО-Югре сообщает, что очередное происшествие случилось накануне на 561 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. Водитель «ВАЗ 2110» превысил скорость и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». В результате ДТП оба водителя и пассажир «десятки» 34- летняя женщина получили травмы.

За день в округе сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей в нетрезвом состоянии. 27 водителей были привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу, еще 27 – за нарушение перевозки детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения, внимательность и взаимовежливость являются основными составляющими безаварийной ситуации на дорогах Югры.