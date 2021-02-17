В Югре из-за детской коляски произошел пожар в двухэтажном доме

В городе Радужном произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Из-за сильного задымления люди не могли самостоятельно выбраться из подъезда. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 16:39. В течение пяти минут огнеборцы прибыли на место.

Дым валил из первого подъезда. Пожарным пришлось эвакуировать людей из квартир через окно, используя лестницу. Таким образом помогли выбраться наружу пятерым взрослым. Еще двоих детей – 6 и 16 лет – эвакуировали со второго этажа. Сообщается, что пострадавших нет.

«В течение трех минут возгорание было ликвидировано. В результате повреждены детский снегокат, санки и коляска, а также электропроводка в подъезде, стены и потолок покрылись копотью», – сообщает пресс-служба МЧС Югры.

Дознаватели продолжают проверку по данному происшествию. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.