В Югре к отпускному сезону прогнозируют всплеск желающих привиться от коронавируса

Югорчане захотят массово привиться от коронавируса к лету. Такие прогнозы делают члены профсоюзов округа. Они заявляют, что к этому сотрудников подталкивают работодатели.

Во время онлайн-заседания регионального оперативного штаба вопрос о том, хватит ли ресурсов у правительства Югры обеспечить всех желающих необходимой прививкой, задал председатель объединения организаций профсоюзов Югры Федор Сиваш: «Есть работодатели, которые уже издали приказы. Согласно этим документам работники, что на время отпуска покидают город даже в пределах округа, не имеющие прививок от ковида, по возвращении будут отправлены на двухнедельную самоизоляцию без оплаты. Приближается отпускной сезон и многие, конечно, захотят сделать прививку, сохранить зарплату. По нашим подсчетам, таких работников в регионе более 100 тысяч. Хватит ли мощности и доз вакцины, если произойдет всплеск желающих? А он произойдет…».

Теоретически в регионе организовано все необходимое для того, чтобы работать на повышенный спрос, заверила губернатор Югры Наталья Комарова: «Я, к сожалению, не могу прогнозировать график поставки вакцины в регион. Как только это станет возможным, мы безусловно об этом сообщим жителям. Если говорить о нашей готовности, то скорее всего мы готовы, потому что десятки специально оборудованных мест в медучреждениях для этих целей есть, специалисты подготовлены. Также есть десятки передвижных пунктов вакцинации. Именно их мы используем в трудовых коллективах».

На сегодняшний день в листе ожидания на прививку от коронавируса на портале госуслуг числятся больше восьми тысяч югорчан. Еще более 30 тысяч заявок имеется от других организаций. В округе отметили, что готовы содействовать трудовым коллективам в получении вакцины. Однако сегодня всплеска не наблюдается, отметила губернатор.

На сегодняшний день число зараженных COVID-19 в Югре за все время пандемии достигло 50 тысяч. За это время умерло 715 югорчан, 47 669 сумели побороть инфекцию.