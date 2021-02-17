За всю пандемию в ХМАО от коронавируса умерли 715 человек

Три жителя Югры скончались от коронавируса за прошедший день. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 715 человек. Информацию об этом подтвердили в местном оперативном штабе.

Напомним, что за сутки в округе выявили 131 новый случай заражения. Состояние 77 пациентов тяжелое, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 162 человека, за весь период пандемии – 47 669 югорчан.

Больше всего заболевших выявили в Сургуте, Нижневартовске и Кондинском районе. Меньше всего – в Пыть-Яхе, Белоярском и Березовском районе.