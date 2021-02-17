Еще у 131 жителя ХМАО выявили коронавирус

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 131 человека. Таким образом, за всю пандемию заразилось 50 091 жителей региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявили в 19 муниципалитетах округа:
- Сургут – 29;
- Нижневартовск – 17;
- Кондинский район – 12;
- Нягань – 10;
- Югорск – 10;
- Ханты-Мансийск – 9;
- Советский район – 8;
- Нефтеюганск – 7;
- Когалым – 5;
- Нефтеюганский район – 4;
- Мегион – 3;
- Урай – 3;
- Октябрьский район – 3;
- Сургутский район – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Нижневартовский район – 2;
- Пыть-Ях – 1;
- Белоярский район – 1;
- Березовский район – 1.
«На момент выявления у 108 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у одного человека – бессимптомно. Контакт установлен в 127 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 77 пациентов тяжелое, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба ХМАО.