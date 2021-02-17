Еще у 131 жителя ХМАО выявили коронавирус

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 131 человека. Таким образом, за всю пандемию заразилось 50 091 жителей региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 19 муниципалитетах округа:

Сургут – 29;

Нижневартовск – 17;

Кондинский район – 12;

Нягань – 10;

Югорск – 10;

Ханты-Мансийск – 9;

Советский район – 8;

Нефтеюганск – 7;

Когалым – 5;

Нефтеюганский район – 4;

Мегион – 3;

Урай – 3;

Октябрьский район – 3;

Сургутский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Нижневартовский район – 2;

Пыть-Ях – 1;

Белоярский район – 1;

Березовский район – 1.

«На момент выявления у 108 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у одного человека – бессимптомно. Контакт установлен в 127 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 77 пациентов тяжелое, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба ХМАО.