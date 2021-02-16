Объем вкладов жителей ХМАО превысил 500 миллиардов рублей

В 2020 году объем банковских вкладов жителей регионов тюменской «матрешки» вырос на 15 процентов и превысил 970 миллиардов рублей. 77 процентов средств хранится в рублях.

Наибольшую сумму на депозитах держат жители Югры – более 500 миллиардов рублей. «284 млрд и 186 млрд рублей приходится на тюменцев и ямальцев. При этом наибольший прирост сбережений за год отмечен на Ямале – 22 процента, у югорчан и тюменцев вклады увеличились на 13 и 14 процентов соответственно. Средняя сумма вклада в расчете на каждого жителя Ямала составила 341 тысяча рублей, Югры – 297 тысяч рублей, Тюменской области – 184 тысячи рублей», - рассказали в пресс-службе тюменского отделения ЦБ РФ.

Управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов отметил, что рост средств на счетах связан с заработавшим механизмом проектного финансирования в строительстве, а также с тем, что из-за пандемии люди стали больше сберегать.