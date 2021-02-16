Эпидпорог по ЮРВИ в ХМАО среди взрослых превышен на 30 процентов

В Югре за неделю на 15 процентов выросла заболеваемость ОРВИ. Вирусы и инфекции быстрее всего распространяются среди взрослого населения. В возрастной группе от 15 лет и старше недельный эпидпорог превышен на 34 процента.

Наибольший недельный рост зафиксирован среди школьников от 7 до 14 лет – на 33 процента. До эпидемии дело не дошло – показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 21 процент. Но полностью закрыты три школы в Ханты-Мансийском и Кондинском районах, а также 22 класса 16 школ в восьми муниципальных образованиях.

Среди детсадовцев недельный рост составил 13 процентов, заболеваемость ниже эпидпорога на 28 процентов. На карантине находятся 32 группы 21 детсада в восьми муниципалитетах.

В пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора также сообщили, что повышение заболеваемости отмечается во всех муниципальных образованиях. В регионе циркулируют SARS-CоV-2, риновирус, парагрипп. В одном случае обнаружен вирус гриппа В у взрослого в городе Нягань.