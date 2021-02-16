Сборная из Югры взяла три золота на соревнованиях в Дубае

Легкоатлеты из Югры завоевали три золота и две бронзы в Дубае. Престижными наградами югорчане отметились на Международных соревнованиях по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и лиц с интеллектуальными нарушениями.

Первое золото на счету сургутского спортсмена Александра Александрова, который толкнул ядро на 14 м 35 см, став лучшим в своем классе.

Звезда сургутского адаптивного спорта Алексей Ашапатов завоевал целых две медали - в классе F57 c результатом 44 м 18 см он завоевал золотую медаль в метании диска, а с результатом 13 м 39 см – бронзовую медаль в толкании ядра.

Еще двумя медалями коллекцию пополнил сургутянин Замир Шкахов – бронза за метание диска и золото в толкании ядра.

«По итогам выступления наших спортсменов можно сказать, что для первого старта спортивного сезона они показали хорошие результаты, которые послужат основой для анализа и работы над ошибками. Югорчане составили конкуренцию лидерам мирового рейтинга, и это не может не радовать. Впереди нас ждет продуктивная работа, чтобы достойно представить округ на дальнейших отборочных стартах – в марте на международных соревнованиях в Тунисе, в мае – на чемпионате Европы в Польше, а также Паралимпийских играх в августе этого года», – подытожил результат выступлений югорчан старший тренер команды легкоатлетов Александр Боровых.

Всего в соревнованиях с 6 по 14 февраля участвовало более 600 спортсменов из 57 стран мира. Нашу сборную представляли 22 спортсмена, пятеро из них – воспитанники Центра адаптивного спорта Югры.

После завершения международных соревнований спортсмены полетели в Новочебоксарск, на Кубок России и всероссийские соревнования по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования пройдут с 15 по 20 февраля.