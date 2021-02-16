Более 700 человек в Югре умерли от коронавируса за всю пандемию

Пять жителей ХМАО с лабораторно подтвержденным коронавирусом не пережили пандемию. Таким образом, за весь период от COVID-19 умерли 712 человек. Информация об этом поступила от регионального оперштаба.

Напомним, что за минувший день в округе выявили 135 новых случаев инфицирования. Состояние 77 пациентов тяжелое, 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 147 человека, за весь период пандемии – 47 507 югорчан.

Больше всего заболевших выявили в Сургуте, Нягани и Кондинском районе. Меньше всего – в Нефтеюганске.