Новые случаи заражения COVID-19 обнаружили в 18 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки выявили 135 зараженных коронавирусом. За всю пандемию у 49 960 человек подтвердился диагноз. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба.
Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах региона:
«На момент выявления у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у шести человек – бессимптомно. Контакт установлен в 133 случаях. По двум контакты уточняются. Состояние 77 пациентов тяжелое, 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе ХМАО.