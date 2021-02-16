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За сутки 135 югорчан заразились коронавирусом

Новые случаи заражения COVID-19 обнаружили в 18 муниципалитетах ХМАО

За сутки 135 югорчан заразились коронавирусом
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявили 135 зараженных коронавирусом. За всю пандемию у 49 960 человек подтвердился диагноз. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба.

Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах региона:

  • Сургут – 31;
  • Нягань – 13;
  • Кондинский район – 11;
  • Ханты-Мансийск – 10;
  • Покачи – 9;
  • Ханты-Мансийский район – 9;
  • Урай – 7;
  • Березовский район – 7;
  • Сургутский район – 7;
  • Нефтеюганский район – 6;
  • Мегион – 4;
  • Нижневартовск – 4;
  • Белоярский район – 4;
  • Когалым – 3;
  • Радужный – 3;
  • Югорск – 3;
  • Советский район – 3;
  • Нефтеюганск – 1.

    «На момент выявления у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у шести человек – бессимптомно. Контакт установлен в 133 случаях. По двум контакты уточняются. Состояние 77 пациентов тяжелое, 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе ХМАО.

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    Сегодня в 10:46, просмотров: 469, комментариев: 0
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