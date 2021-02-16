Новые случаи заражения COVID-19 обнаружили в 18 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки выявили 135 зараженных коронавирусом. За всю пандемию у 49 960 человек подтвердился диагноз. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба.

Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах региона:

Сургут – 31;

Нягань – 13;

Кондинский район – 11;

Ханты-Мансийск – 10;

Покачи – 9;

Ханты-Мансийский район – 9;

Урай – 7;

Березовский район – 7;

Сургутский район – 7;

Нефтеюганский район – 6;

Мегион – 4;

Нижневартовск – 4;

Белоярский район – 4;

Когалым – 3;

Радужный – 3;

Югорск – 3;

Советский район – 3;

Нефтеюганск – 1.



«На момент выявления у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у шести человек – бессимптомно. Контакт установлен в 133 случаях. По двум контакты уточняются. Состояние 77 пациентов тяжелое, 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе ХМАО.