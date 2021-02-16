Коллекцию одежды по мотивам картин Геннадия Райшева создали в Югре

Живопись югорского художника Геннадия Райшева легла в основу модной коллекции: окружной департамент культуры рассказал о реализации проекта «Бренды Югры», в рамках которого шьют толстовки, костюмы, платья, сумки с картинками художника в виде принтов.

«Создание подобной коллекции стало возможным благодаря активному сотрудничеству филиала Государственного художественного музея «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» с АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик». В рамках партнерского соглашения организаторам проекта были переданы цифровые изображения предметов из фондов музея», — говорят в департаменте.

Накануне несколько моделей, среди которых не только профессиональные демонстраторы одежды, но и люди с особенностями здоровья, снялись в фотосессии, представив новинки.

«У Геннадия Степановича много тем, которые позволяют нам широко, интересно раскрыть мир и нашего округа, и души человеческой, и природы, и местного колорита, — комментирует врио директора концертно-театрального центра «Югра-Классик» Елена Скакун. — Поэтому каждый участник, в том числе участники наши особенные, с особенностями здоровья, они выбирали принты, близкие по интересу, по своим приоритетам».

К слову, принты можно легко найти в интернете: на каждой вещи расположен QR-код с адресом картины, на основе которой она сделана.

Сам художник коллекции, увы, не увидит: ранее siapress.ru сообщал о смерти Геннадия Райшева. Он стал жертвой коронавируса — ушел из жизни в ноябре 2020 года.