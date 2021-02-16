В очередном ДТП пострадало два югорчанина

В Когалыме водителя «Грейт Вола» занесло на встречку: его автомобиль столкнулся с «Дэу Матизом». Инцидент произошел накануне, 15 февраля, в 20:20.

«На проспекте Нефтяников 41-летний мужчина, управляя автомобилем «Грейт Вол», по предварительным данным, допустил занос транспортного средства на проезжей части, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Дэу Матиз» под управлением 56-летнего мужчины. В результате ДТП водители транспортных средств получили травмы», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых семь человек получили травмы.