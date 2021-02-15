В Югре действовало пять черных кредиторов

В 2020 году в Югре пять компаний работали как черные кредиторы – без разрешения Банка России. На территории Уральского федерального округа таких компаний выявлено более 50, в России – 1 549 субъектов с признаками нелегальной деятельности.

В пресс-службе Уральского ГУ Банка России отметили, что большинство черных кредиторов на финансовом рынке действуют под видом микрофинансовых компаний и выдают всем обратившимся займы на кабальных условиях. Основной тенденцией 2020 года стал переход нелегальных финансовых структур в интернет-пространство.

«В последнее время нелегальные участники изменили свою стратегию: информация о них теперь не имеет материального носителя, распространяется при помощи «сарафанного радио», форм обратной связи в социальных сетях, мессенджеров. Представители нелегальных кредиторов не работают в офисах, они готовы по звонку подъехать к потенциальному клиенту домой, в кафе или на заправку и передать деньги из рук в руки. В то же время вклад в снижение уровня черного кредитования вносят легальные микрофинансовые институты: они обеспечивают конкурентные предложения, максимально доступные в дистанционном режиме», – рассказала начальник отдела по противодействию нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

Информация о легальных участниках финансового рынка есть на сайте Банка России.