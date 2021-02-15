У 27 процентов югорчан был хотя бы один служебный роман

27 процентов югорчан заявили о том, что у них был как минимум один роман на работе. Чаще всего положительный ответ на этот вопрос давали работники среднего возраста, отрицательный – молодые сотрудники не старше 24 лет. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы hh.ru после проведенного опроса трудоустроенных граждан.

Более чем у половины жителей ХМАО такие отношения не повлияли на их карьеру. 16 процентов респондентов рассказали, что одному из партнеров пришлось сменить место работы, трем процентам достаточно было сменить отдел. 10 процентов опрошенных заявили о том, что влюбленным пришлось уволиться.

Отмечается, что в 70 процентах случаев служебный роман заканчивался расставанием. Только лишь 13 процентов таких пар скрепили свой союз узами брака.

«С точки зрения профессиональной принадлежности наиболее склонными к служебным романам оказались представители сфер «Закупки», «Высший менеджмент», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Управление персоналом» и «Маркетинг, реклама, PR». И наоборот – реже всего любовную связь с коллегами заводят представители сфер «Наука, образование», «Консультирование» и «Рабочий персонал». Кстати, 39 процентов признавшихся в служебных романах рассказали, что такое случалось неоднократно. 48 процентов работали в одном отделе с объектом своей влюбленности», – сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.