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​Югорчанин попал под уголовное дело за хранение взрывчатки

В Югре мужчине грозит срок за хранение боеприпасов

​Югорчанин попал под уголовное дело за хранение взрывчатки
Фото: УМВД России по Югре

В Югре мужчина хранил взрывчатку прямо у себя дома. Полицейскими отделения ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело согласно ч.1 ст.222.1 УК РФ – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Теперь 30-летнему югорчанину предъявлено обвинение в незаконном хранении пороха общей массой 204 грамма. Изъятое относится к взрывчатым веществам метательного действия

«Опасную находку он хранил по месту своего проживания, не имея специального разрешения на право приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов», – уточнили в УМВД России по Югре. Максимальное наказание, предусмотренное за совершенное преступление – лишение свободы сроком до 5 лет.


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Сегодня в 10:57, просмотров: 204, комментариев: 0
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