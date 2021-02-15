В Ханты-Мансийске подвели итоги первенства России по самбо

В Центре развития теннисного спорта Ханты-Мансийска подвели итоги первенства России по самбо среди юниоров 18-20 лет. В поединки за звание лучшего самбиста страны боролись 380 спортсменов из 54 регионов.

Финал соревнований прошел 14 февраля. «Держать уровень» было непросто - за один день самбисты должны были провести сразу несколько схваток.

Тяжелым оказался поединок у югорчанина Андрея Аюбова из Нижневартовска. Спортсмен не смог пробиться в финал, но выиграл уверенную «бронзу».

«Чего не хватило, чтобы побороться за чемпионский титул? Я чувствовал, что сильнее противника, но, наверное, опыта еще маловато. Занимаюсь самбо четыре с половиной года и моя мечта — выиграть чемпионат мира, но пока об этом рано говорить. Я усердно тренировался и готовился к этим соревнованиям и очень рад, что выиграл «бронзу»! Надеюсь, в следующем году смогу побороться уже в финале», — поделился нижневартовец.

Особенно захватывающим и непростым оказался поединок у Ильи Ильина из Москвы – спортсмен боролся со своим знакомым: «Финал получился непростой, потому что противник — парень из моего зала. Мы хорошо друг друга знаем, поэтому нужно было придумывать что-то новое!», — поделился спортсмен. Его поединок оказался последним в его возрастной категории, и чтобы одержать победу в финале, молодой самбист выкладывался на полную: «Это последний год по юниорам и я очень хотел отобраться на «мир», чтобы там выполнить мастера спорта международного класса и зарядить себя на новые победы».

После завершения схваток победителей и призеров наградили на торжественной церемонии закрытия соревнований. Победители первенства России будут отобраны в национальную сборную, которая представит страну на первенстве мира в Монголии и первенстве Европы на Кипре.