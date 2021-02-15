В ХМАО за сутки умерло два пациента с коронавирусом

Два жителя Югры не пережили пандемию коронавируса. Таким образом, из-за болезни в регионе скончалось 707 местных жителей. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки выявили 144 новых случая. Состояние 77 пациентов тяжелое, 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 146 человека, за весь период пандемии – 47 360 югорчан.

Больше всего зараженных обнаружили в Сургуте, Нижневартовске и Мегионе. Меньше всего – в Радужном и Октябрьском районе.