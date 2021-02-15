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​В Югре наградили врачей, спасших охотника после встречи с медведем

Депздрав Югры наградил врачей за успешную операцию пострадавшего от лап медведя охотника

​В Югре наградили врачей, спасших охотника после встречи с медведем
Фото: pixabay.com

Врачи Няганьской окружной больницы спасли искалеченного медведем охотника из Березовского района. 11 ноября Игорь Албин отправился в лес с товарищами, где и повстречался с шатуном. Мужчина поступил в межучреждение через несколько дней после роковой встречи. У него было смято лицо, рваные раны на голове и разных частях тела. «При встрече с медведем ничего предпринять он не успел, потому что поздно заметил опасность. Стрелять у него не было возможности, но он успел пару раз ударить ножом зверя. После этого пациент ничего не помнит. Когда мужчину доставили в больницу, он был в сознании, что довольно удивительно. Мужчина крепкий оказался, по национальности – манси», – рассказали корреспонденту siapress.ru в пресс-службе Няганьской ОКБ.

Восстанавливали мужчину несколько бригад врачей одновременно: травматологи, офтальмологи, лор и челюстно-лицевой хирург, две бригады анестезиологов и четыре бригады операционного блока. Операция длилась семь часов. В реанимации мужчина провел около недели. В больнице пролежал 35 дней. О страшной трагедии охотнику будут напоминать только несколько шрамов, потому как зрение, речь ему восстановили врачи. Их труды были отмечены на региональном уровне. Четверо врачей получили награды от департамента здравоохранения Югры. Среди них челюстно-лицевой хирург Анастасия Горбунова, травматолог Нурмет Тимерханов, офтальмолог Сергей Обиход и анестезиолог Вячеслав Душкин.


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Сегодня в 10:24, просмотров: 234, комментариев: 0
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