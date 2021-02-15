ХМАО вошел в десятку самых комфортных для жизни регионов России

По итогам проведенного исследования о качестве жизни россиян в первых рядах оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первой десятке — также Югра. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости по итогам 2020 года.

Опрос проходил по 70 критериям, объединенным в 11 групп: уровень доходов, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Лидеры списка, так же как и фавориты ТОП-10, остаются неизменными с 2019 года: помимо названных субъектов, в десятку входят Татарстан, Белгородская, Ленинградская, Воронежская и Калининградская области, Краснодарский край.

Аутсайдерами по качеству жизни признаны Тыва, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Курганская область, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Бурятия и на Алтай. Эти регионы по числу баллов рейтинга не сумели набрать более 30.

Среди прочих есть регионы, которые изменили свое положение в рейтинге и переместились на несколько строчек вверх. Так, уровень жизни повысился на Сахалине (переместился с 34-го на 26-е место), в Иркутске (с 63-го на 55-е) и Дагестане (с 64-го на 56-е). Красноярский край и Удмуртия, наоборот, спустились вниз на восемь позиций.