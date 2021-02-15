За сутки 144 жителя ХМАО заразились COVID-19

В Югре 144 жителя заразились коронавирусом накануне. Таким образом, за всю пандемию у 49 825 человек подтвердился диагноз. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба региона.

Новые случаи выявили в 20 муниципалитетах Югры:

Сургут – 31;

Нижневартовск – 18;

Мегион – 14;

Ханты-Мансийск – 13;

Нефтеюганск – 10;

Урай – 10;

Нягань – 7;

Советский район – 6;

Сургутский район – 6;

Ханты-Мансийский район – 5;

Когалым – 4;

Югорск – 4;

Покачи – 3;

Белоярский район – 3;

Лангепас – 2;

Пыть-Ях – 2;

Кондинский район – 2;

Нефтеюганский район – 2;

Радужный – 1;

Октябрьский район – 1.

«На момент выявления у 119 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у двух человек – бессимптомно. Контакт установлен в 140 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 77 пациентов тяжелое, 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.