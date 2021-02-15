За сутки 144 жителя ХМАО заразились COVID-19

В Югре 144 жителя заразились коронавирусом накануне. Таким образом, за всю пандемию у 49 825 человек подтвердился диагноз. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба региона.
Новые случаи выявили в 20 муниципалитетах Югры:
- Сургут – 31;
- Нижневартовск – 18;
- Мегион – 14;
- Ханты-Мансийск – 13;
- Нефтеюганск – 10;
- Урай – 10;
- Нягань – 7;
- Советский район – 6;
- Сургутский район – 6;
- Ханты-Мансийский район – 5;
- Когалым – 4;
- Югорск – 4;
- Покачи – 3;
- Белоярский район – 3;
- Лангепас – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Кондинский район – 2;
- Нефтеюганский район – 2;
- Радужный – 1;
- Октябрьский район – 1.
«На момент выявления у 119 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у двух человек – бессимптомно. Контакт установлен в 140 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 77 пациентов тяжелое, 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.