В ХМАО 15 февраля ожидается опасная погода

В понедельник, 15 января, в Югре ожидается неблагоприятная погода: ветер порывами до 18 метров в секунду, метель, гололед. Жителей региона просят отказаться от загородных поездок из-за ухудшения видимости на трассах. Пешеходам также необходимо соблюдать правила безопасности: осторожно переходить проезжую часть и не гулять под шаткими конструкциями.

«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефонам 101 или 112», - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

По прогнозу синоптиков Ханты-Мансийского УГМС, температура воздуха днем по западной половине округа составит -15,-20 ºС, в северо-западных районах до -30°С, по восточной половине округа -4,-9 ºС, местами до -16°С.

16 и 17 февраля также будет ветрено и морозно.

Напомним, что накануне из-за неблагоприятной погоды в Югре ограничили проезд не ряду загородных трасс.