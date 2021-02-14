Грузовой и пассажирский транспорт не сможет ездить по некоторым дорогам ХМАО из-за непогоды

Из-за наступившей непогоды в Югре ограничили движения на нескольких участках региональных трасс. Запрет на поездки будет касаться как грузовых, так и пассажирских видов транспорта. Полностью движение восстановится только с наступлением благоприятных условий.

Под ограничения попали участки:

– С 21 километра по 91 километр автодороги «СУРГУТ-ЛЯНТОР»

– С 18 километра по 100 километр трассы «СУРГУТ-НИЖНЕВАРТОВСК»

– С 34 километра по 244 километр шоссе «СУРГУТ-КОГАЛЫМ-ГРАНИЦА ХМАО»

– На автодороге «СУРГУТ-НЕФТЕЮГАНСК»